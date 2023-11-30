Басков рассказал, как проводил частное выступление для пса

«Cидела женщина такая роскошная. Она вся была увешана бриллиантами, как новогодняя елка, диадема на голове... И говорит: «Николай, пойте, он ест!» На второй или третьей песне она наклоняется под стол к своему терьеру, у него тоже ошейник в бриллиантах, со словами: «Вот Джорджик, нам сегодня годик». Ну, так бывает...» — вспомнил исполнитель.