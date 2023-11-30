Жена Боярского назвала сроки его выписки из больницы

Народного артиста Михаила Боярского готовы выписать из Мариинской больницы, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке» со ссылкой на слова его супруги Ларисы Луппиан. По ее словам, это может произойти уже на следующей неделе. News.ru
Из-за временного отсутствия Боярского «Театр Ленсовета» вынуждено изменил программу на ближайшее время: 4 и 14 декабря спектакли с участием артиста заменили на другие. Газета.ру
Уточняется, что после выписки Михаилу Боярскому рекомендован постельный режим, поэтому руководство Театра имени Ленсовета приняло решение о переносе спектаклей на январь 2024 года. Вечерняя Москва