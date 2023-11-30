Дочь солиста Uma2rman рассказала о трудном детстве

У меня было очень бедное детство. Мама работала, папа не работал, писал песни. Он прям молился и говорил, что я хочу просто зарабатывать деньги, музыка — это единственное, что я умею делать хорошо, типа я классно пишу песни... Мы жили в Нижнем Новгороде. До моих пяти лет, когда папа был никем, у нас не было ничего, мне родители позволяли покупать только одно яблоко и один памперс и все. У меня не было ни игрушек, у меня были шмотки, которые папа носил, его мама носила, все носили и потом мне досталось, — рассказала Ясмин Кристовская.