Лазарев поделился планами на Новый год

Певец Сергей Лазарев признался, что планирует работать в новогоднюю ночь. Его слова передает NEWS.RU.

«Дети все равно не будут отмечать сам Новый год, потому что будут спать. А 1 января мы всей семьей встречаемся и празднуем, как и всегда», — поделился исполнитель.

Артист также заявил, что в этом году не будет Дедом Морозом для своих детей, так как даже 5-летняя дочь Анна в прошлом году узнала в детском саду, что это всего лишь сказочный персонаж.

Недавно сообщалось, что Сергей Лазарев отказался фотографироваться с Волочковой на ковровой дорожке. Балерина подошла к певцу на церемонии вручения премии «Золотой граммофон». Она предложила вместе попозировать на камеру, но певец отказал. Позднее Лазарев признался, что «ему не стыдно» за свой поступок, отметив, что у него просто не было возможности сфотографироваться со всеми.

При этом находившаяся на церемонии корреспондентка отметила, что Лазарев успел сделать фото с Филиппом Киркоровым.