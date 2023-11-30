Волочкова прокомментировала инцидент с Лазаревым

Вчера на красной дорожке музыкальной премии «Золотой Граммофон» Анастасия Волочкова подошла к Сергею Лазареву, когда тот давал интервью, и попросила сфотографироваться. Артист тактично отказал и поспешно ретировался со словами: «Я не фотографируюсь». Позже мы выяснили причину. По словам исполнителя, он вышел на дорожку сделать фото для прессы, а потом убежал готовиться к своему выступлению. Сегодня на дне рождения «Нового Радио» корреспондент Super пообщался с балериной, и, похоже, вчерашнее поведение Лазарева ее сильно задело.

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Анастасия рассказала, что Сергей уже не раз так грубо поступал с ней. Так, перед перед «Евровидением» балерина перед камерами поддержала певца, который в тот год выступал на конкурсе. Однако он попросил вырезать этот момент из эфира.

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Признания балерины в адрес Лазарева выглядели довольно грубо. Волочкова не только вспомнила старые обиды, но и заявила, что ей также не могут простить то, что техническое оснащение ее шоу лучше, чем у Сергея. По словам Волочковой, пока звезды шоу-бизнеса воображают из себя не пойми что, она танцует.

«Знаете, не могут мне простить артисты. Вот так вот мне отказывают просто сделать фотографию. Не могут простить, что у меня лендинг на экране моего шоу был лучше, чем у Сережи Лазарева в шоу. Потому что, если от этой всей истории шоубиза отнимете вот эту мишуру, увидите крах, они останутся голыми королями. Но если мое шоу пройдет в черном кабинете, то мое шоу останется топ, потому что я танцую, а они вы***ваются. Вот что я хотела сказать. И пошли они все на ***»

Анастасия Волочкова в интервью Super

Анастасия Волочкова про Сергея Лазарева. Видео: Super