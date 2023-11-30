Российская телеведущая и модель Виктория Лопырева задолжала налоговой службе 120 тысяч рублей, в том числе пени и штраф за не предоставленную вовремя декларацию. Об этом пишет Telegram-канала Mash.

По данным канала, Лопырева не оплатила транспортный налог на 118 тысяч рублей, а также «налог на имущество, накапавшие за него пени, плюс пени за транспортный налог»

Также телеведущей и модели начислен штраф за налоговое правонарушение, так как она вовремя не сдала налоговую декларацию.

Mash напомнил, что сейчас большую часть времени Лопырева проводит в Дубае, где, по ее словам, получила от правительства золотую визу.