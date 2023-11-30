Концерт «Алисы» отменили из-за болезни Кинчева

Концерт российской рок-группы «Алиса» отменили в Новосибирске в день выступления. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале коллектива.

«Константин заболел. Предыдущий концерт в Барнауле вытащил силой воли, на текущий момент воля есть, но сил нет», — говорится в сообщении.

Концерт перенесли на 10 февраля 2024 года, Кинчев остался лечиться в Новосибирске.

Накануне пост-панк-группа «Буерак» за день до шоу отменила концерт в Перми.

«К сожалению, концерт в Перми переносится. Все билеты остаются действительны на новую дату, которая будет объявлена в скором времени», — пообещали представители группы.