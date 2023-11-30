Дима Билан признан "артистом года"
Минувшей ночью в "Крокус Сити Холле" завершилась церемония вручения премии "Золотой граммофон".
"Артистом года" был признан певец Дима Билан. Певица Юлианна Караулова получила не только "Золотой граммофон", но и "Зелёный" - за демонстрацию "заботы об окружающей среде", приводит слова ведущих ТАСС.
Торжественную церемонию открывал основатель "Землян" Владимир Киселёв, а вели певец Филипп Киркоров, комик Дмитрий Хрусталев и радиоведущий Антон Юрьев.
Также среди лауреатов этого года: Дмитрий Маликов (за песню "Волшебная"), Сергей Лазарев ("Третий"), Сергей Жуков и Любовь Успенская ("Безответно"), Наталья Подольская ("Конечно, да"), Лариса Долина ("Дубликат"), Николай Басков ("Ты неотразима"), Ирина Дубцова ("Как ты, где ты") и другие.
Также в рамках мероприятия на сцене появились герои СВО, получившие сертификаты с денежным вознаграждением.