Дима Билан признан "артистом года"

Минувшей ночью в "Крокус Сити Холле" завершилась церемония вручения премии "Золотой граммофон".

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"Артистом года" был признан певец Дима Билан. Певица Юлианна Караулова получила не только "Золотой граммофон", но и "Зелёный" - за демонстрацию "заботы об окружающей среде", приводит слова ведущих ТАСС.

Также в рамках мероприятия на сцене появились герои СВО, получившие сертификаты с денежным вознаграждением.