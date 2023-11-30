Успенская: SHAMAN не дорос до звания легенды российской эстрады

Певица Любовь Успенская заявила в беседе с News.ru, что артист SHAMAN еще не дорос до звания легенды российской эстрады.

Успенская объяснила, что SHAMAN только начал свой путь в отечественном шоу-бизнесе. Сама артистка считает себя легендой российской эстрады.

«Пусть дорастет до меня. Он только начал. Давайте будем говорить о десятилетиях, двадцатилетиях», — заявила исполнительница.

Успенская уверена, что артиста можно назвать легендой, если он «задержался» на сцене 20 лет.

В ноябре певица Саша Круглова раскрыла секрет успеха певца SHAMAN. Она назвала его тщательно продуманным бизнес-проектом и добавила, что над его творчеством долгое время трудились аналитики и специалисты. Певица считает, что непростая политическая обстановка в России послужила хорошим катализатором развития творчества SHAMAN.