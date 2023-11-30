Стас Михайлов рассказал, как похудел на 17 килограммов

Певец Стас Михайлов рассказал программе "Ты не поверишь" на НТВ о своей борьбе с лишним весом. Артисту удалось похудеть на 17 килограммов. Он решил похудеть, потому что понял - лишние килограммы ему мешают.

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"Я всю жизнь борюсь, с самой молодости. С шестого класса занимался теннисом, баскетболом, все время чем-то занимаюсь, потому что понимаю, что если я перестану..." - говорит певец.

Он признается, что из диет придерживается интервального голодания.

"Я просто не хочу есть с утра, мне повезло, поэтому мне это подходит", - отмечает Стас Михайлов.

При этом в отведенные часы он позволяет себе есть то, что хочется.

"Если я сажусь есть, то ем все, потому что за столом надо радоваться. Вредное одно или невредное, что об этом говорить, если уже сел?" - говорит артист.

Но он отмечает, что полностью отказался от алкоголя, сладкого, сахара и хлеба. Если и позволяет себе конфету или черный шоколад, который любит, то только с утра.