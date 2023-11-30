Бывший жених Волочковой перед смертью получил письмо от супруги

Анастасия Кондрачук, супруга экс-жениха российской балерины Анастасии Волочковой Сергея Кузнецова заявила, что послала мужу письмо накануне его смерти, сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Александа Бенхина.

Бывший жених Волочковой перед смертью получил письмо от супруги
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«Знай, что я всегда с тобой и ни за что не откажусь от тебя никогда. […] Люблю тебя очень сильно», — говорилось в тексте письма.

Бенхин не исключил, что причиной подавленного состояния Кузнецова могла стать депрессия. Кузнецов оказался под следствием из-за ссоры с супругой. В мае 2023 года пара подралась на почве ревности. Женщина оказалась в больнице и написала на мужа заявление в правоохранительные органы. Кузнецову грозило до восьми лет лишения свободы. Позже супруги помирились.

Следователи не нашли на теле экс-бойфренда Волочковой следов насилия или борьбы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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