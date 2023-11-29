Стало известно, сколько Волочкова задолжала судебным приставам

Судебные приставы сообщили о задолженности балерины Анастасии Волочковой на сумму около 57 тысяч рублей. Об этом сообщает «Газета.ру».

Отмечается, что исполнительное производство против Волочковой было открыто ещё 27 ноября. Согласно информации судебных приставов, балерина задолжала 57 195 рублей. Сама Волочкова пока никак не прокомментировала эту информацию.