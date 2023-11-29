Лазарев отказался фотографироваться с Волочковой

Певец Сергей Лазарев отказался сделать совместные фото с балериной Анастасией Волочковой, пишет News.ru.

Лазарев отказался фотографироваться с Волочковой
© РИА Новости

По данным портала, когда приглашенные на «Золотой граммофон» звезды по традиции делали совместные и одиночные снимки в фотозоне, Волочкова подошла к Лазареву и предложила попозировать.

«Я не фотографируюсь, извини, Настя», — ответил вежливым отказом певец.

После этого артист ретировался за спину шоумена Филиппа Киркорова, отметили журналисты.

Сергей Лазарев признался в дальнейшем, что «ему нужно было бежать за кулисы с тем, чтобы успеть переодеться до начала церемонии». Он заметил, что именно по этой причине отказал всем желающим сфотографироваться с ним, сообщает Telegram-канал Super.ru.

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