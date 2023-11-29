Собчак призналась, что не стесняется постельных сцен с участием Богомолова

«Мол, как же так, ваш муж играет постельные сцены с «другими женщинами». Как же надо нас не понимать, чтобы так формулировать», - написала журналистка на своей странице в Instagram ( запрещенная в РФ соцсеть, принадлежит признанной экстремистской и запрещенной компании Meta).