Сестра Гуфа прокомментировала скандал с братом на Пхукете

Сестра рэпера Гуфа Ольга Долматова прокомментировала у себя в социальных сетях скандал с ее братом на Пхукете. Она призвала «не форсировать события».

Напомним, что 29 ноября Гуф пришел к дому своей бывшей жены Юлии Королевой и дочери Тины на Пхукете. При этом с собой он взял кастет и требовал от охранника впустить его в дом. Все это рэпер снял на видео и опубликовал у себя в соцсетях.

«Уважаемые коллеги, друзья и все уважающие творчество Алексея. Очень прошу не форсировать события и не негативить», — высказалась о произошедшем Долматова.

По ее словам, ситуация находится под контролем. Также сестра Гуфа сообщила, что позже появится информация о концертах рэпера.