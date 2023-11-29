Названа сумма задолженности Разина судебным приставам

Долг продюсера, создателя студии «Ласковый май» Андрея Разина судебным приставам составляет почти 300 тыс. рублей, пишет Telegram-канал «Звездач».

По данным канала, Тверской районный суд в мае 2023 года постановил взыскать с Разина по исполнительному листу 256088 рублей 92 копейки.

Продюсер, отмечают журналисты, до сих пор не погасил эту задолженность.

Кроме того, предприниматель не оплатил коммунальные платежи за апрель в размере 12180 рублей.