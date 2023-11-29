Названа сумма задолженности Разина судебным приставам
Долг продюсера, создателя студии «Ласковый май» Андрея Разина судебным приставам составляет почти 300 тыс. рублей, пишет Telegram-канал «Звездач».
По данным канала, Тверской районный суд в мае 2023 года постановил взыскать с Разина по исполнительному листу 256088 рублей 92 копейки.
Продюсер, отмечают журналисты, до сих пор не погасил эту задолженность.
Кроме того, предприниматель не оплатил коммунальные платежи за апрель в размере 12180 рублей.
Напомним, что в ноябре 2022 года Пятый кассационный суд общей юрисдикции в Пятигорске оставил в силе решение присвоить авторские права на песни группы «Ласковый май» Юрию Шатунову. В связи с этим, права на композиции коллектива должны были отойти семье певца.
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