Гуфа избили в Таиланде

Рэпера Гуфа (настоящее имя — Алексей Долматов) избил в Таиланде новый возлюбленный его бывшей жены Юлии Королевой. Об этом заявил сам рэпер в видеоролике, которое опубликовано изданием The Flow.

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«Я хотел его [ударить в ответ], мне не давали, я с кастетом прыгал», — заявил рэпер.

В ролике Долматов показывает, что у него разбита губа, а также раны на локте. Гуф предполагает, что у него может быть сломана челюсть. Он обвинил в случившемся нового возлюбленного Мишу своей экс-супруги и его «друзей-борцух». Он пообещал посвятить «любовнику» бывшей жены несколько треков, если тот не заплатит ему за молчание.

Недавно Юлия Королева заявила, что рэпер угрожает жизни их дочери Тины. По словам девушки, сейчас она прячется на окраине острова, в то время как Гуф и его сторонники ищут ее и Тину. Королева пожаловалась на температуру 39 градусов и заявила, что не может отправиться в госпиталь даже с подозрением на коронавирус, так как боится оставить дочь одну. Она призналась, что намерена через суд лишить рэпера родительских прав.

20 октября Алексей Долматов и Юлия Королева официально развелись в Москве.