Агата Муцениеце показала, как выглядела в 15 лет

Актриса Агата Муцениеце опубликовала свое подростковое фото из личного архива. Снимком она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Кадр был напечатан на странице одной из газет. Актриса позировала в голубых шортах и майке на тонких лямках с отделкой из белой ткани. При этом ей накрутили и распустили волосы, уложив их на косой пробор.

«Посмотрите, какая я была худая. Мне еще есть куда худеть — смотришь на эти фото... Кожа да кости», — написала Муцениеце.

Артистка признавалась поклонникам, что для нее важен внешний вид, поэтому она внимательно следит за питанием, занимается спортом и поддерживает молодость кожи. При росте 172 сантиметра Муцениеце весит 54 килограмма, и такой результат она старается сохранять постоянно. Знаменитость говорила, что практически каждый день качает пресс, а также три раза в неделю занимается бегом, регулярно публикуя в соцсетях фотоотчеты. Обычно звезда в день пробегает не меньше пяти километров и делает это даже на отдыхе.

agataagata/Instagram (организация запрещена в России) (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)