Рэпер Гуф захотел забрать дочь через суд

Российский хип-хоп-исполнитель Алексей Долматов, выступающий под псевдонимом Гуф, заявил о желании забрать дочь Тину у бывшей жены Юлии Королевой через суд. Об этом он заявил в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), пишет «Газета.Ru».

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«Это мой ребенок! Тина остается со мной. Мы будем общаться через суд», — сказал музыкант.

Он отметил, что после рождения дочери у него проснулась любовь к абсолютно всем детям.

Долматов также назвал свой брак с Королевой «полным пустяком» и обвинил ее в изменах. Рэпер рассказал, что бывшая супруга запросила крупную сумму в качестве алиментов, и подчеркнул, что даже судья был удивлен такому запросу.