Мать Бузовой рассказала о жизни ее экс-бойфрендов

Не первый год певица, телеведущая и блогер Ольга Бузова находится в рейтинге самых узнаваемых в отечественном шоу-бизнесе лиц. В личной жизни девушка тоже первая — никто из бывших возлюбленных артистки пока не смог сравниться с ее успешностью.

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Недавно мать знаменитости Ирина рассказала, что некоторые из бывших партнеров Бузовой до сих пор зарабатывают на ее медийности.

— Точно могу сказать, что все бывшие живут только благодаря Оле, — заявила звездная родительница в эфире передачи «Светская хроника».

Прошедшие выходные стали для певицы и блогера Ольги Бузовой насыщенными на концертные мероприятия. В «Известия Hall» состоялось сразу несколько выступлений звезды, на которые пришли ее мама, отец и сестра. На вступлении артистка рассказала, что подарила своему папе на день рождения.

Недавно певица, блогер и телеведущая Ольга Бузова иронично высказалась о своем экс-бойфренде Даве, пришедшем на ее концерт с огромным букетом.