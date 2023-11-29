«Я не смогу потянуть»: Гуф пожаловался на бывшую жену за слишком большие алименты
Рэпер Алексей Долматов, более известный под псевдонимом Гуф, пожаловался на то, что его бывшая супруга Юлия Королева требует от него слишком большие алименты.
— Мы будем общаться через суд. Юлия запросила слишком большие алименты, которые я не смогу потянуть, — рассказал он подписчикам своего микроблога.
Гуф также признал, что его брак с Королевой был «полным пустяком». Сохранить дружеские отношения они не смогли даже ради общего ребенка. Тем не менее Гуф подчеркнул, что все равно любит свою дочь от Королевой Тину и вновь пообещал всячески ей помогать.
В июне Королева решила окончательно подать на развод из-за переписки супруга с бывшей женой. Больше всего ей не понравилось то, что Гуф вынес их частный конфликт на всеобщее обозрение. Юлия уже просила Алексея не публиковать личные сообщения, однако он игнорировал ее просьбу.
В конце апреля супруга Гуфа Юлия Королева прокомментировала развод с рэпером и его обещания помогать дочери. О разводе со второй женой артист сообщил за день до этого.