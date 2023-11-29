Владимир Пресняков чуть не расстался с Натальей Подольской

С 2010 года певец Владимир Пресняков состоит в браке со своей коллегой Натальей Подольской. У пары родились двое сыновей. Однако эти отношения могли закончиться еще в самом начале, признался Пресняков.

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По словам артиста, у него была сильная алкогольная зависимость. Лишь позднее Преснякову удалось решить эту проблему. Теперь певец считает, что сам Бог наградил его такой женой, как Подольская, и ему тяжело осознавать, что из-за алкоголя их союз мог разрушиться.

— Я тогда много пил, и все подружки Наташи отговаривали ее от жизни со мной. И она действительно немного испугалась в тот момент, — рассказал Пресняков в интервью для YouTube-канала Fametime TV.

Пресняков в конце марта отметил 55-летие. Почти 20 лет из них он провел со своей второй половиной, артисткой Натальей Подольской. О том, как ему удается сохранять отношения, о творчестве, воспитании сыновей, слагаемых счастья и кресле наставника вокального телепроекта «Голос», певец рассказал в беседе с «Вечерней Москвой».