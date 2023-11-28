Группа «Буерак» отменила концерт в Перми за день до шоу
Пост-панк-группа «Буерак» за день до шоу отменила концерт в Перми. Об этом сообщает издание Ura.ru со ссылкой на сообщение музыкантов.
«К сожалению, концерт в Перми переносится. Все билеты остаются действительны на новую дату, которая будет объявлена в скором времени», — пообещали представители группы.
Также концерт отменен в Тюмени.
Накануне концерт рэпера Кишлака (настоящее имя Максим Фисенко) в Оренбурге отменили после протестов активистов.
Telegram-канал издания продемонстрировал видеообращения людей, которые требуют отменить концерт Кишлака в Оренбурге и привлечь к ответственности организаторов мероприятия. На видео, опубликованном каналом, активисты называются себя представителями организаций, поддерживающих участников спецоперации России на Украине.