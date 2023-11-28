Отец Урганта пошутил о своем финансовом благосостоянии

«Когда в стране происходили финансовые катастрофы. Люди, у которых были накопления, их лишались, в то время как я становился только богаче, ведь ничего не терял — по той простой причине, что у меня не было ни копейки. И поскольку ноль нельзя ни умножить, ни разделить, я становился богаче тех людей, у которых на момент кризиса что-то было. И был я в этот момент абсолютно счастлив», — заявил Ургант-старший.