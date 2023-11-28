Анна Седокова поделилась способом быстрого похудения
Певица Анна Седокова недавно вернулась с жарких тропических островов, где принимала участие в проекте "Последний герой". Звезда призналась, что сама изъявила желание уехать, так как насытилась всеми прелестями жизни в далеке от дома. К тому же ее дочь Алина ранее ушла из проекта. Видимо, это также повлияло на решение исполнительницы вернуться в Москву.
Приехав на родину, экс-участница группы "Виа ГРА" принялась делиться своими успехами. На проекте Седоковой удалось ощутимо сбросить вес. Об этом певица рассказала в своем аккаунте в соцсети.
Анна Седокова разместила коллаж из двух фотографий – обе на острове. Но на первой исполнительница запечатлена до съемок, а на второй – после. Очевидно, что звезда очень постройнела за время участия в проекте.
"Каждый день занималась и качалась с бревнами", – уточнила Седокова.
По словам звезды, если подобные трюки выполнять каждый день по 15 минут, то результат не заставит себя долго ждать. Дело вроде бы не сложное, однако вопросы к реквизиту: не у всех дома есть подходящее бревно. Однако певица не уточнила, какого веса были те самые бревна. Видимо, не самые легкие.
К тому же, Анна Седокова жила на острое в строгих ограничениях: известно, что участники шоу питаются там как придется. Также на острове у них не было жилья. Это ведь тоже дополнительные энергозатраты и стресс, которые влияют на организм.
Еще Анна отметила следующее: участие в проекте помогло ощутить истинную ценность того, что у нее есть. Звезда призвала своих подписчиков относится с уважением к своей жизни и благодарить Бога за то, что он дает.
Певица также призналась: у нее пропали страхи и сомнения, связанные с внешним видом. Анна Седокова ранее испытывала некую тревогу перед съемками без макияжа. Но после участия в проекте звезда, по ее словам, распрощалась с подобного рода беспокойством.