Хирург Вдовин подаст в суд на ресторан за обвинение в краже бокалов

По словам хирурга, он заказал у официанта вино, но ему принесли шампанское. Пить его он не стал, так как ему нельзя напитки с газами. За напиток ему выставили счет в 6 тыс. рублей, который он оплатил. Однако позже подруга рассказала ему, что гостям мероприятия не нужно платить. Это объяснили официанту, но вернуть 6 тыс. рублей он не смог. По версии Вдовина, с ним пообещали рассчитаться едой, а затем в качестве компенсации предложили «красивые бокалы».