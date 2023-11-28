Собчак дала совет людям моложе 25 лет

Российская телеведущая, блогерша и журналистка Ксения Собчак дала совет людям, которым еще не исполнилось 25 лет. Сторис на эту тему она опубликовала в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Lenta.ru

Журналистку попросили дать совет тем, кто только в начале пути: кому еще не исполнилось 25 лет. Ксения ответила лаконично: «Не бояться проявлять себя и не лениться». Ну что же, отличная рекомендация, универсальная и актуальная в любом возрасте. Super.ru