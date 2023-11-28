«При чем здесь я?!»: Волочкова о вопросах о смерти бывшего возлюбленного

«При чем здесь я?!»: Волочкова взорвалась из-за вопросов о смерти бывшего
Российская балерина Анастасия Волочкова пришла в ярость от посыпавшихся на нее вопросов о возможном самоубийстве ее бывшего возлюбленного Сергея Кузнецова. Она обратилась к подписчикам своего микроблога во вторник, 28 ноября.
— При чем здесь я?! У меня просто вопрос. Люди, что я могу прокомментировать?! Откуда я знаю, что стало причиной? — заявила в своем обращении Волочкова.
Балерина напомнила, что ее с Кузнецовым связывали только 17 дней совместного отпуска на Мальдивах. Она также уточнила, что еще неизвестно, действительно ли ее бывший возлюбленный погиб или это просто фейк.
Сообщения о самоубийстве Кузнецова в тюрьме «Матросская тишина» появились в СМИ 28 ноября. Утверждалось, что тело мужчины якобы обнаружил его сокамерник. Позднее адвокат Александр Бенхин сообщил, что Кузнецов жив. На момент распространения в СМИ сообщений о его суициде, мужчина ожидал очной ставки.
Бывший молодой человек Волочковой находится в тюрьме, его обвиняют по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Инцидент, о котором идет речь, произошел 17 мая.
Telegram-канал Shot сообщил, что Кузнецов избил свою жену Анастасию во время ссоры. В результате девушку госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и другими повреждениями, а в отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».