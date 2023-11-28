Mash: Бывший возлюбленный Анастасии Волочковой умер в тюрьме
Бывший возлюбленный Анастасии Волочковой Сергей Кузнецов скончался в камере СИЗО №1 г. Москвы. Тело 46-летнего мужчины обнаружил другой заключенный "Матросской тишины", передает Telegram-канал Mash.
Кузнецов был заключен под стражу после избиения его супруги Анастасии.
Волочкова тогда заявила, что знала Сергея с другой стороны и вообще он "очень позитивный человек", который относился к ней "как к хрустальной вазе". Экс-балерина также заявила, что жена ревновала его к бывшей возлюбленной.