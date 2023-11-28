Утяшева рассказала, почему не родила третьего ребенка от Павла Воли

Гостья программы Ассоль Васильева рассказала, что ее супруг, рэпер ST был настроен крайне серьезно в начале их отношений. Музыкант заверил, что обеспечит жену и будущего ребенка всем необходимым, но ему на это нужно время. Тогда рэпер попросил у жены год, чтобы заработать достаточно средств. Утяшева предположила, что у них с Волей могло бы быть больше детей, если бы комик вел себя более решительно.