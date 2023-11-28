Телеведущая Утяшева не забеременела в третий раз из-за нерешительности Воли

Телеведущая Ляйсан Утяшева на своем шоу «Дерзкая готовка» призналась, что была готова родить от Павла Воли третьего ребенка.

Утяшева рассказала, почему не родила третьего ребенка от Павла Воли
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Гостья программы Ассоль Васильева рассказала, что ее супруг, рэпер ST был настроен крайне серьезно в начале их отношений. Музыкант заверил, что обеспечит жену и будущего ребенка всем необходимым, но ему на это нужно время. Тогда рэпер попросил у жены год, чтобы заработать достаточно средств. Утяшева предположила, что у них с Волей могло бы быть больше детей, если бы комик вел себя более решительно.

«Если бы Павел Алексеевич вот так же мне сказал, возможно, у нас бы уже было трое детей, а может быть, и больше. Мы на это все «чики-пуни» потратили лет шесть», — посмеялась Утяшева.

Ляйсан Утяшева замужем за Павлом Волей с 2012 года, артист сделал предложение спортсменке, когда она варила на кухне борщ. Телеведущая рассказывала, что в тот момент чистила картофель и не ожидала увидеть возлюбленного с кольцом. У супругов двое детей: 9-летний сын Роберт и 7-летняя дочь София.

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