Киркоров рассказал, как поддерживает себя в форме

Певец Филип Киркоров рассказал, что занимается спортом, чтобы поддерживать себя в хорошей форме себя. По словам артиста, он тренируется вместе с инструкторами, передает корреспондент NEWS.ru

У меня инструктор и по приседаниям, и по всему остальному. Это труд! — сказал Киркоров.

Король отечественной поп-эстрады отметил, что фитнес и занятия спортом помогли ему скорректировать то, что было в его молодости. Киркоров объяснил, что в прошлом на его форме не лучшим образом сказалась нездоровая пища, в том числе газированные напитки и бутерброды.

Ранее Киркоров рассказал, что после похудения начал носить 44-й размер одежды вместо 56-го. Певец признался, что спорт впервые появился в его жизни только в прошлом году, до этого его отсутствие компенсировали выступления на сцене.