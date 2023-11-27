Мадонна пошутила над Папой Римским во время выступления в Италии

65-летняя американская певица Мадонна подшутила над папой римским во время концерта в Милане в рамках своего мирового турне Celebration, пишет Daily Express. Исполнительница появилась на публике в толстовке с капюшоном, на груди которой виднелась вышивка с портретом католического священника с горящими крыльями и надписью Madonna поперек, сообщает издание.

По данным источника, журналисты сфотографировали Мадонну в «скандальном образе», когда она выходила из своего отеля после выступления на Mediolanum Forum. Ранее певица заявила, что хотела бы увидеть папу римского в своей фирменной футболке. В 2015 году во время концерта в Нью-Йорке Мадонна похвалила папу Франциска за то, что он «очень непредубежденный», и посвятила ему проникновенную версию песни La Vie en Rose, говорится в сообщении.

Ранее Мадонна во время выступления в Лондоне вышла на сцену, завернувшись в украинский флаг. Певица взяла сине-желтое знамя для исполнения грустной баллады «Не плачь обо мне, Аргентина» (Don’t Cry for Me Argentina). На том же выступлении Мадонна высказала мнение относительно конфликта на Ближнем Востоке. Певица призналась, что происходящее «разрывает ей сердце».