«Прекрасно»: SHAMAN прокомментировал слухи о романе с Мизулиной
Российский певец Ярослав Дронов, более известный под псевдонимом SHAMAN, поделился подробностями своих отношений с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной.
— Мы прекрасно общаемся — это можно видеть по видео, которые совместно публикуем. И все, — заявил музыкант.
Певец также решил прокомментировать слухи о том, что у него с Мизулиной якобы закрутился роман. SHAMAN посоветовал тем, кто распускает подобные слухи «фантазировать дальше», передает NEWS.ru.
В октябре бабушка SHAMAN рассказала, что сразу же приняла будущую жену внука, отметив, что мнение о женщине сложилось самое положительное с первых минут знакомства. Бабушка артиста Галина Рябых с теплом вспоминает о первой встрече и впечатлениях от невестки.
SHAMAN отличается экстравагантными перформансами на своих выступлениях. Так, на концерте в честь Дня народного единства, который состоялся 4 ноября, певец нажал на бутафорскую красную «ядерную кнопку» во время исполнения своего хита «Я русский!».
В свою очередь писатель и общественный деятель Захар Прилепин заявил, что ему не нравится певец SHAMAN, поскольку он не нуждается в его песнях.