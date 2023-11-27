SHAMAN прокомментировал слухи о романе с Мизулиной

Российский певец Ярослав Дронов, более известный под псевдонимом SHAMAN, поделился подробностями своих отношений с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной.

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— Мы прекрасно общаемся — это можно видеть по видео, которые совместно публикуем. И все, — заявил музыкант.

Певец также решил прокомментировать слухи о том, что у него с Мизулиной якобы закрутился роман. SHAMAN посоветовал тем, кто распускает подобные слухи «фантазировать дальше», передает NEWS.ru.

В октябре бабушка SHAMAN рассказала, что сразу же приняла будущую жену внука, отметив, что мнение о женщине сложилось самое положительное с первых минут знакомства. Бабушка артиста Галина Рябых с теплом вспоминает о первой встрече и впечатлениях от невестки.

SHAMAN отличается экстравагантными перформансами на своих выступлениях. Так, на концерте в честь Дня народного единства, который состоялся 4 ноября, певец нажал на бутафорскую красную «ядерную кнопку» во время исполнения своего хита «Я русский!».