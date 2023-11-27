Оззи Осборн рассказал об уходе со сцены

«Я не смотрю дальше завтрашнего дня, если смогу выступать снова — буду. Но, кажется, пришла пора прощаться с этим лучшим в моим жизни романом. В начале болезни, отказавшись от гастролей, я злился на себя, врачей, мир. Но время прошло, и, думаю я, пора принять этот факт», — заключил он.