Shaman объяснил, что такое быть русским

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) в интервью NEWS.ru объяснил, что такое в его понимании быть русским. По его словам, это значит находиться на своем месте и делать свое дело с полной отдачей. Он отметил, что этот вопрос ему как автору хита «Я русский!» зрители задают особенно часто.

Быть русским — значит находиться на своем месте и делать свое дело с полной отдачей, — пояснил исполнитель.

Артист принял участие в музыкально-патриотическом спектакле «Вера. Надежда. Любовь» о женщинах на СВО — военкорах, врачах и волонтерах. Исполнитель песен «Встанем» и «Я русский!» выразил надежду на то, что постановка будет проходить с таким же успехом, и обещал «с удовольствием участвовать в спектакле и дальше». Он также подчеркнул, что сила русского человека заключается в правде и в крепости духа, который сейчас помогает «нашим бойцам на передовой добывать победу».

Ранее SHAMAN заявил, он делает «все правильно»: пишет песни, которые находят отклик у огромного количества людей. Результатом становятся положительные отзывы о творчестве, в том числе попадание в различные списки лучших исполнителей.