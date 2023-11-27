Блогершу Чиковани экстренно прооперировали

«Пальцу все хуже и хуже. Мне сказали, что с этим нельзя шутить. Возможно заражение крови и можно даже остаться без пальца. То есть это серьезно, могут ампутировать палец», — рассказала она перед операцией, уточнив, что обратилась за медицинской помощью, когда ей стало плохо и появилась слабость.