Крид через суд потребовал миллион рублей от Мизулиной за моральный ущерб
Музыкант и стример Егор Крид потребовал через суд один миллион рублей от директора Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной. Об этом в понедельник, 27 ноября, сообщила пресс-секретарь Замоскворецкого районного суда столицы Кристина Протопопова.
— Иск о признании распространенных сведений не соответствующими действительности, оскорбительными, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию, а также о взыскании морального вреда в размере 1 миллиона рублей, — рассказала она.
Отмечается, что 27 апреля текущего года состоялся XII Международный форум безопасного интернета, трансляция которого осуществлялась через сервис «VK Видео». В ее рамках Екатерина Мизулина якобы сделала заявление, не соответствующее действительности. Директор назвала Егора Крида «главным скамером страны», что опорочило честь и репутацию артиста, передает агентство городских новостей «Москва».
Знаменитости не всегда первые обращаются в суд. Например, в конце октября стало известно, что городской суд Солнечногорска отказал саратовскому предпринимателю Анатолию Рыськову в иске к Алле Пугачевой и Кристине Орбакайте.
Актеры Агата Муцениеце и Павел Прилучный с 2020 года часто посещают собственные судебные разбирательства. Недавно девушка обвинила экс-супруга в том, что он не выплачивает их общим детям алименты. По данные ТВ-проекта «Ты не поверишь!», на недавнее заседание в суд Прилучный принес чеки, подтверждающие свои расходы на детей.