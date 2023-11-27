Крид через суд потребовал миллион рублей от Мизулиной за моральный ущерб

Музыкант и стример Егор Крид потребовал через суд один миллион рублей от директора Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной. Об этом в понедельник, 27 ноября, сообщила пресс-секретарь Замоскворецкого районного суда столицы Кристина Протопопова.

— Иск о признании распространенных сведений не соответствующими действительности, оскорбительными, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию, а также о взыскании морального вреда в размере 1 миллиона рублей, — рассказала она.

Отмечается, что 27 апреля текущего года состоялся XII Международный форум безопасного интернета, трансляция которого осуществлялась через сервис «VK Видео». В ее рамках Екатерина Мизулина якобы сделала заявление, не соответствующее действительности. Директор назвала Егора Крида «главным скамером страны», что опорочило честь и репутацию артиста, передает агентство городских новостей «Москва».

Знаменитости не всегда первые обращаются в суд. Например, в конце октября стало известно, что городской суд Солнечногорска отказал саратовскому предпринимателю Анатолию Рыськову в иске к Алле Пугачевой и Кристине Орбакайте.