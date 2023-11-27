Орнелла Мути едва не расплакалась, беседуя с журналистами
Итальянская звезда Орнелла Мути эмоционально отреагировала на воспоминание о своей матери Илзе Ренате Краузе. Как сообщает «Пятый канал», она едва не расплакалась, когда звезду спросили о любимых российских композиторах.
Мути ответила журналисту, что ее мама «была без ума» от творчества Сергея Рахманинова. Она тут же добавила, что ей сложно сдержать слезы, когда она говорит о матери.
«Пожалуй, посмотрю в телефон, чтобы не было видно мои эмоции», — попыталась отшутиться она.
Илзе Рената Краузе была прибалтийской немкой, которая родилась в Эстонии. В Прибалтику дед и бабушка актрисы переехали из Санкт-Петербурга. В начале 2022 года Мути сообщила, что ее мать умерла.
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