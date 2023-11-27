Орнелла Мути едва не расплакалась, беседуя с журналистами

Итальянская звезда Орнелла Мути эмоционально отреагировала на воспоминание о своей матери Илзе Ренате Краузе. Как сообщает «Пятый канал», она едва не расплакалась, когда звезду спросили о любимых российских композиторах.

Мути ответила журналисту, что ее мама «была без ума» от творчества Сергея Рахманинова. Она тут же добавила, что ей сложно сдержать слезы, когда она говорит о матери.

«Пожалуй, посмотрю в телефон, чтобы не было видно мои эмоции», — попыталась отшутиться она.