Бузова рассказала о подарке отцу на день рождения

— У моего папы день рождения! Я очень люблю тебя, пап! И главный подарок, который ты получишь от меня в юбилей — ты скоро в нем будешь жить. Берегите и цените своих родителей. Папа, спасибо тебе за жизнь, — рассказала Ольга Бузова во время выступления.