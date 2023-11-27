«Скоро в нем будешь жить»: Бузова рассказала о подарке отцу на день рождения
Прошедшие выходные стали для певицы и блогера Ольги Бузовой насыщенными на концертные мероприятия. В «Известия Hall» состоялось сразу несколько выступлений звезды, на которые пришли ее мама, отец и сестра.
Недавно отцу Бузовой исполнилось шестьдесят лет. Исполнительница решила подарить родственнику неожиданный и очень дорогой подарок — квартиру.
— У моего папы день рождения! Я очень люблю тебя, пап! И главный подарок, который ты получишь от меня в юбилей — ты скоро в нем будешь жить. Берегите и цените своих родителей. Папа, спасибо тебе за жизнь, — рассказала Ольга Бузова во время выступления.
На данный момент родители знаменитости не состоят в отношениях. Игорь Бузов сейчас живет с новой избранницей, передает «KP.ru».
Недавно певица, блогер и телеведущая Ольга Бузова иронично высказалась о своем экс-бойфренде Даве, пришедшем на ее концерт с огромным букетом.
Расставание певицы Ольги Бузовой и блогера Давы до сих пор не дает покоя поклонникам пары. Многие считают, что они могут сойтись. Слухи подогрела внезапная информация о том, что блогер неожиданно стал ставить лайки экс-возлюбленной.