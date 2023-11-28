Сын Стаса Пьехи сменил три школы из-за хулиганства

Бывшая супруга певца Стаса Пьехи модель Наталия Горчакова рассказала, что их общий сын Петр сменил три школы из-за хулиганства. Наследник растет очень активным и «внесистемным».

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Женщина сообщила в передаче «Звезды сошлись» на НТВ, что сыну тяжело усидеть в школе на одном месте. Ребенок не хочет слушать учителей и придерживаться общепринятых правил. Петр доставляет немало неприятностей матери и всем окружающим. Горчакова отметила, что позволяет мальчику делать все, что душа пожелает, но исключительно в его комнате. В помещениях общего назначения она заставляет сына вести себя прилично, но не всегда это у нее получается.

Сын артиста регулярно вступает в споры с педагогами. Горчакова призналась, что ей стыдно и неприятно рассказывать о проделках ребенка.

Тогда ее подбодрила писательница Дарья Донцова. Она рассказала, что ее сын тоже рос далеко не ангелом. В восемь лет он с криком: «за мной товарищи» спрыгнул со второго этажа здания школы. После чего его выгнали из учебного заведения.

Тогда бывшая жена певца немного осмелела и рассказала, что Петр на празднике очень необычно заявил о себе. В школе проводили конкурс, целью которого было вызвать улыбку на лице Царевны Несмеяны. Ни у кого это не получалось. Тогда звездный наследник подошел к Несмеяне и обматерил ее. После этого мальчика выгнали из школы.