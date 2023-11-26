Владимир Пресняков рассказал о характере старшего сына

Владимир Пресняков в эфире FAMETIME TV рассказал, что его старший сын Никита Пресняков сражается с комплексом «внука Пугачевой». Молодой человек в прошлом году покинул Россию и теперь живет в США, где строит карьеру клипмейкера. Он даже сменил свой ник в соцсетях, чтобы его никто не узнавал.

© РИА Новости

Отец признался, что юный музыкант очень страдал от принадлежности к звездной семье. Он не хотел быть просто «внуком», - пишут 7days.

«Он всего добился сам. У него бзик на то, чтобы ему никто не давал денег. Он все сам делает. Ни один раз он не попросил деньги ни у кого. Он нашел себя в клипах. Но ему до сих пор тяжело это выслушивать», - отметил Владимир.

Владимир Пресняков рассказал, что и его самого долго называли зятем Пугачевой, но он по этому поводу не переживал.

Супруга Никиты – модель Алена Краснова рассказала, что решила получить образование. Она поступила в Los Angeles Valley College, что расположен в пригороде Лос-Анджелеса.