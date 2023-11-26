Отец Фриске о Маше Распутиной: «Она не очень умная»
Маша Распутина после выступления на одном из концертов отвечал на вопросы журналистов. В частности, у нее поинтересовались, изменилось ли ее отношение к покойной Жанне Фриске. В ответ певица грубо ответила: кто это такая, знать ее не знаю.
Владимир Борисович, отец Жанны Фриске, видит причину такого отношения Маши Распутиной к покойной дочери в характере певицы. Об этом информирует «Московский Комсомолец».
«Я никогда не слышал, чтобы Жанна вообще когда-либо о ней говорила. Но я знаю, что Распутина ее оскорбляла уже после смерти. Она не очень умная потому что. И о себе очень большого мнения. Конечно, меня огорчают ее слова. Тем более, что Жанна никогда в жизни ни с кем не конфликтовала и никого не обзывала. Она была очень хорошим человеком и во всех людях старалась видеть исключительно позитив», - объяснил Фриске.
Маша Распутина всегда отличалась склонностью к эпатажу. В шоу «Ты не поверишь!» на НТВ она решила пройтись по своим коллегам, которые прибегали к помощи пластических хирургов (а это — практически весь наш шоу-бизнес).