SHAMAN высказался об отношении к алкоголю
Ярослав Дронов, известный публике под псевдонимом SHAMAN,
сообщил, что предпочитает здоровый образ жизни.
«Я уже месяц не ем сладкое. Это легко, когда ты делаешь по собственному желанию, а не потому, что надо. К алкоголю у меня полное равнодушие. Я воду люблю! Пью ее в большом количестве. Предпочитаю теплую воду, градусов 60 – это очень полезно!» —заявил он.
Как пишет портал PROZvezd, певец просит родных и друзей не покупать ему подарки на день рождения, и сам часто этот праздник не отмечает. Довелось ему пропустить и годовщину собственной свадьбы.
«Я посмотрел в Интернете, оказывается, у нас была чугунная свадьба. Но я в тот день был на гастролях. Праздновали на расстоянии», —рассказал Ярослав.
Россияне назвали главных современных музыкантов-патриотов, пишет ТАСС со ссылкой на опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). 28% опрошенных назвали главным патриотом на отечественной сцене исполнителя песни «Я русский» SHAMAN.