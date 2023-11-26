SHAMAN высказался об отношении к алкоголю

«Я уже месяц не ем сладкое. Это легко, когда ты делаешь по собственному желанию, а не потому, что надо. К алкоголю у меня полное равнодушие. Я воду люблю! Пью ее в большом количестве. Предпочитаю теплую воду, градусов 60 – это очень полезно!» —заявил он.