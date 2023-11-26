Группа Uma2rman выступит на Международной выставке-форуме «Россия»
На Международной выставке-форуме «Россия» в первые три дня побывали 448 тысяч человек. Для ВДНХ это рекорд, информирует издание vz.ru.
Внимание посетителей привлекают и выступления артистов. Так, на главной уличной сцене Международной выставки-форума «Россия» прошло шоу «Родники. Олег Газманов и «Таврида.АРТ». Там уже выступила и российская певица Ирина Дубцова.
А 26 ноября в павильоне R ВДНХ группа Uma2rman проведет масштабный бесплатный концерт, который начнется в 20:00, говорится в сообщении на сайте выставки-форума. Он пройдет на ВДНХ в честь дня Нижегородской области.
Участники группы Uma2rman и братья Сергей и Владимир Кристовские в беседе с РЕН ТВ рассказали о самом сложном в своей карьере за все годы. По их словам, этим стала рутина.
В такой момент важно «взять себя в руки и начать словно заново», в том числе «строить коллектив, смотреть, чего не хватает, как вы можете двинуться вперед, чтобы стало интереснее самим и публике». Около десяти лет назад именно так и произошло у Uma2rman.