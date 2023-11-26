Группа Uma2rman выступит на Международной выставке-форуме «Россия»

На Международной выставке-форуме «Россия» в первые три дня побывали 448 тысяч человек. Для ВДНХ это рекорд, информирует издание vz.ru.

Внимание посетителей привлекают и выступления артистов. Так, на главной уличной сцене Международной выставки-форума «Россия» прошло шоу «Родники. Олег Газманов и «Таврида.АРТ». Там уже выступила и российская певица Ирина Дубцова.

А 26 ноября в павильоне R ВДНХ группа Uma2rman проведет масштабный бесплатный концерт, который начнется в 20:00, говорится в сообщении на сайте выставки-форума. Он пройдет на ВДНХ в честь дня Нижегородской области.

Участники группы Uma2rman и братья Сергей и Владимир Кристовские в беседе с РЕН ТВ рассказали о самом сложном в своей карьере за все годы. По их словам, этим стала рутина.