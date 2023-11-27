Звезда «Счастливы вместе» раскрыла неожиданные подробности скандала с кокаином

Российская актриса Наталья Бочкарева раскрыла неожиданные подробности скандала с кокаином, произошедшего в 2019 году. Об этом она рассказала в интервью, опубликованном на YouTube-канале «Макарена».

Звезда сериала «Счастливы вместе» призналась, что была беременна во время задержания за хранение наркотиков. Бочкарева также подчеркнула, что знакомые с ней люди не сомневались в ее невиновности.

«Те люди, которые меня хорошо знают, с которыми мы знакомы десятилетиями, мне поверили. А остальные хотели искупать в грязи. Я пережила это и прекрасно себя чувствую. Дети на моей стороне», — сказала актриса.

Она также вспомнила, что имела на руках бумаги с анализами, которые показывала в том числе и в суде. Однако «это было никому не интересно».