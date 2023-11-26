Танцор Пухляш представил публике новый трек и свою маму

«Поаплодируйте мамулечке моей! Невзирая на погоду, местоположение, она на всех моих мероприятиях стоит в первом ряду и кричит, что я у нее самый классный, самый крутой. У кого точно так же? Я хочу, чтобы вы поаплодировали для себя, для своей мамулечки, для своего папулечки и для моей тоже. Спасибо большое», — сказал он.