Танцор Пухляш представил публике новый трек и свою маму
Блогер, телеведущий, танцор и певец Дмитрий Красилов (Пухляш) перед Днем матери провел презентацию своей новой песни «Астролог». Она рассказывает о судьбе девушки, которая по советам астролога раз за разом выбирает неподходящего возлюбленного.
Сам певец не верит в астрологию, - пишет 5 Канал.
«Все, что касается гороскопов — вот эти натальные карты… Что это такое? Вообще ничего в этом не понимаю и отсюда не верю. Поэтому фиг его знает. Не отрицаю, что там что-то очень серьезное, что-то очень глобальное и возможно даже про меня. Но не понимаю, поэтому не верю», — заявлял Дмитрий.
На презентации Красилов представил всем свою маму, которая находилась в зале среди зрителей.
«Поаплодируйте мамулечке моей! Невзирая на погоду, местоположение, она на всех моих мероприятиях стоит в первом ряду и кричит, что я у нее самый классный, самый крутой. У кого точно так же? Я хочу, чтобы вы поаплодировали для себя, для своей мамулечки, для своего папулечки и для моей тоже. Спасибо большое», — сказал он.
Ранее актер и танцор Дмитрий Красилов рассказал о своем непростом детстве. В ходе YouTube-шоу «Алена, блин!» артист признался, что над ним издевались из-за лишнего веса.