Шуфутинский: «Я с молоком матери впитал ненависть к фашизму»

Михаил Шуфутинский после начала спецоперации отказался от выступлений за границей. Исполнитель шансона не делал громких публичных заявлений насчет СВО, однако четко обозначил свою позицию, пишут news.ru

Шуфутинский: «Я с молоком матери впитал ненависть к фашизму»
© РИА Новости

«Я развлекаю людей на своих концертах. За лозунгами и политическими высказываниями они ходят на митинги и партийные собрания. Могу сказать одно — я с молоком матери впитал ненависть к фашизму. Любая страна, где культивируется нацизм, где это допустимо, для меня враг», — сказал он в беседе с журналистами.

Шуфутинский гастролирует с концертами по российским городам, а выступлений за рубежом не планирует.

«Я даже стараюсь избегать выступлений с концертами за границей, потому что меня беспокоит преобладающее отношение к русским на Западе. Я с этим не согласен», — отметил певец.

Ранее Михаил Шуфутинский заявил в беседе с aif.ru, что уехавших из России людей ничего хорошего не ждет.

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