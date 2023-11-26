Шуфутинский: «Я с молоком матери впитал ненависть к фашизму»
Михаил Шуфутинский после начала спецоперации отказался от выступлений за границей. Исполнитель шансона не делал громких публичных заявлений насчет СВО, однако четко обозначил свою позицию, пишут news.ru
«Я развлекаю людей на своих концертах. За лозунгами и политическими высказываниями они ходят на митинги и партийные собрания. Могу сказать одно — я с молоком матери впитал ненависть к фашизму. Любая страна, где культивируется нацизм, где это допустимо, для меня враг», — сказал он в беседе с журналистами.
Шуфутинский гастролирует с концертами по российским городам, а выступлений за рубежом не планирует.
«Я даже стараюсь избегать выступлений с концертами за границей, потому что меня беспокоит преобладающее отношение к русским на Западе. Я с этим не согласен», — отметил певец.
Ранее Михаил Шуфутинский заявил в беседе с aif.ru, что уехавших из России людей ничего хорошего не ждет.