Шуфутинский: «Я с молоком матери впитал ненависть к фашизму»

«Я развлекаю людей на своих концертах. За лозунгами и политическими высказываниями они ходят на митинги и партийные собрания. Могу сказать одно — я с молоком матери впитал ненависть к фашизму. Любая страна, где культивируется нацизм, где это допустимо, для меня враг», — сказал он в беседе с журналистами.