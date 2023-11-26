У Хлебниковой диагностировано серьезное заболевание

Бытовая травма, с которой Марина Хлебникова обратилась к медикам, оказалась несерьезной. А вот обследование, на которое певицу направили после оказания первой помощи, показало серьезные проблемы. Как сообщает aif.ru, у нее выявили аритмию и ишемическую болезнь.

Сейчас артистка находится под наблюдением кардиологов и проходит курс лечения. При этом Хлебникова продолжает выступать с концертами.