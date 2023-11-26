На концерте рэпера Jah Khalib произошла давка
В Ташкенте образовалась опасная давка на концерте рэпера Бахтияра Мамедова, известного под сценическим псевдонимом Jah Khalib. Как сообщает gazeta.ru со ссылкой на информацию из Телеграм-каналов, толпы поклонников не смогли пройти на концерт из-за поддельных билетов, которые приобрели у перекупщиков. У входа в спорткомплекс «Хумо Арена» в Ташкенте образовалось скопление людей.
Представители местного управления Национальной гвардии заявили, что задержали подозреваемых в случившемся граждан. Предварительно известно, что пострадавших в давке нет.
Сейчас ведется расследование случившегося.
Ранее рэпер Бахтияр Мамедов, более известный как Jah Khalib, ответил на обвинения в поддержке Украины, из-за которых его концерты в Москве и Санкт-Петербурге хотели отменить.