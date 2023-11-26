На концерте рэпера Jah Khalib произошла давка

В Ташкенте образовалась опасная давка на концерте рэпера Бахтияра Мамедова, известного под сценическим псевдонимом Jah Khalib. Как сообщает gazeta.ru со ссылкой на информацию из Телеграм-каналов, толпы поклонников не смогли пройти на концерт из-за поддельных билетов, которые приобрели у перекупщиков. У входа в спорткомплекс «Хумо Арена» в Ташкенте образовалось скопление людей.