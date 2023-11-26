Финансовые споры между Муцениеце и Прилучным вышли на новый виток
Агата Муцениеце и Павел Прилучный развелись в 2020 году. И уже три года экс-супруги судятся из-за финансовых вопросов. Муцениеце считает, что их дети Тимофей и Мия имеют право на 30% от доходов отца. Но тот, по словам актрисы, платит всего 100 тысяч рублей алиментов и еще накопил большой долг. Между тем за один съемочный день Прилучный зарабатывает чуть ли не полмиллиона.
Агата считает, что было бы справедливым поделить расходы на обучение детей пополам. В этом году за обучение сына и дочери актриса заплатила 1 миллион 630 тысяч рублей, пишет Экспресс Газета
В свою очередь Павел заявляет, что достаточно вкладывается в наследников. Он возит их на дорогие курорты, водит в парикмахерскую, покупает им обувь и одежду. Только на совместный отдых на Мальдивах, по словам артиста, ушло более двух миллионов рублей.
На предстоящий суд Прилучный подготовил все чеки о тратах на детей.
Актриса Агата Муцениеце недавно сообщила о намерении поехать в конце ноября с 10-летним сыном и семилетней дочерью Мией в свою родную Латвию. Там звезда хочет сделать Тимофею паспорт.
Бывший муж артистки Павел Прилучный же заявил, что без его согласия она не сможет увезти наследников за рубеж, поскольку он не лишен родительских прав.