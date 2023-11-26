Финансовые споры между Муцениеце и Прилучным вышли на новый виток

Агата Муцениеце и Павел Прилучный развелись в 2020 году. И уже три года экс-супруги судятся из-за финансовых вопросов. Муцениеце считает, что их дети Тимофей и Мия имеют право на 30% от доходов отца. Но тот, по словам актрисы, платит всего 100 тысяч рублей алиментов и еще накопил большой долг. Между тем за один съемочный день Прилучный зарабатывает чуть ли не полмиллиона.

Агата считает, что было бы справедливым поделить расходы на обучение детей пополам. В этом году за обучение сына и дочери актриса заплатила 1 миллион 630 тысяч рублей, пишет Экспресс Газета

В свою очередь Павел заявляет, что достаточно вкладывается в наследников. Он возит их на дорогие курорты, водит в парикмахерскую, покупает им обувь и одежду. Только на совместный отдых на Мальдивах, по словам артиста, ушло более двух миллионов рублей.

На предстоящий суд Прилучный подготовил все чеки о тратах на детей.

Актриса Агата Муцениеце недавно сообщила о намерении поехать в конце ноября с 10-летним сыном и семилетней дочерью Мией в свою родную Латвию. Там звезда хочет сделать Тимофею паспорт.